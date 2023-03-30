Белые розы и молчаливый водитель: попавший в Сеть райдер Ани Лорак впечатлил общественность

Пока гастроли Ани Лорак находятся под угрозой, в интернете активно обсуждают ее райдер, который попал в Сеть, сообщает Вумен.ру.

Певица сейчас переживает не самые лучшие времена. Она надолго ушла в тень, не давала никаких комментариев. А осенью 2022-го как будто определилась: выпустила песню «Лабиринты» и затем анонсировала концерты по России.

В апреле Ани должна была дать концерты в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону. Самое масштабное выступление планировалось на сентябрь. Цена билетов на ее шоу в Москве доходит до 600 тысяч рублей. Однако все идет к тому, что Лорак ни в одном из городов не удастся выйти на сцену.

Некоторые мэры даже заявили, будто певица может зарабатывать на российских поклонниках, а потом отправлять деньги на помощь ВСУ. Сама певица это отрицает, но ряд ее концертов уже отменили, а оставшиеся находятся под вопросом.

Масла в огонь добавляет и опубликованный в СМИ райдер. Из него следует, что все пункты обязательны к исполнению, иначе артист "оставляет за собой право отказаться от выступлений", причем без возврата гонорара.

Коллектив Ани Лорак состоит из 15-ти человек, каждому нужно обеспечить определенный сервис. К примеру, звезде и ее директору - перелет в первом либо бизнес-классе. Что касается чартеров, то марку и тип самолета необходимо согласовать с директором коллектива.

Не менее строгие требования и к транспорту: для Ани Лорак нужно выделить Mercedes-Benz C-Class не раньше, чем 2019-го года выпуска. В авто должны быть 2 бутылки минералки без газа, жвачка с мятным вкусом, а также молчаливый водитель. В салоне также не должен звучать шансон.

На суточное питание Лорак райдер выделяет 300 долларов - это без оплаты мини-бара певицы, которые организаторы оплачивают после ее выезда из номера.

В гримерке должны стоять белые розы, ассорти из белой и красной рыбы, нежирное мясо, фрукты, сырная тарелка, 400 г нарезанной мелкими дольками моркови, натуральный кофе и кофемашина с капсулами.

У коллектива звезды также есть свои предпочтения. Вместо диетического мяса они хотят свиную грудинку, карбонат, окорок и вареную колбасу. Особое внимание сырной нарезке: в ней должно быть не менее трех видов сыра.