Foreign Affairs: Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к войне

30 марта журналисты американской газеты Foreign Affairs уведомили, что накануне председатель китайского правительства Си Цзиньпин выступил на ежегодном заседании парламентариев, где публично заявил, что Китаю необходимо подготавливаться к участию в полномасштабной войне.

По данным Foreign Affairs, во время своего выступления Си Цзиньпин сообщил, что подконтрольные ему генералы и военные начальники обязаны "смело воевать". В то же время правительство страны постановило увеличить оборонный бюджет государства на 7,2 процента, хотя за минувшее десятилетие он был увеличен вдвое.

Также Си Цзиньпин рассказал, что считает необходимым существенно сократить зависимость Китайской Народной республики от поставок сельскохозяйственной продукции из-за границы. При этом политик отметил, что наиболее актуальным для Пекина является производство собственного зерна.

Накануне господин Си посетил Москву, где пробыл с трёхдневным визитом, в рамках которого несколько раз встречался с Владимиром Путиным для переговоров. По прилёту в российскую столицу Си Цзиньпин и Путин провели неформальный обед, в рамках которого обсудили российско-китайское сотрудничество.

После завершения всех раундов переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин сообщили, что намерены наращивать взаимодействие между Китаем и Россией, в том числе в военной сфере.