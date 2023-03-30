Три способа приготовить удобрение из скошенной травы

Но не выбрасывайте ее! Мы расскажем, как использовать эту траву и сделать из нее натуральное удобрение. Есть несколько способов сделать удобрение из скошенной травы. Выберите тот, который будет лучше для вас.

Компостирование травы

Компостирование травы — один из самых популярных способов получения из нее удобрения. Процесс включает в себя преднамеренное измельчение травы для производства удобрения в виде черного материала, похожего на землю. Вместе с травой мы можем смешать в компостной яме органические остатки с нашей кухни, например, картофельные очистки.

Процесс компостирования включает смешивание органических материалов в яме и контроль их влажности и температуры. Трава является одним из наиболее важных компонентов компоста, поскольку она богата азотом и другими питательными веществами, необходимыми для здорового роста растений.

Поместите скошенную траву в "компостер". Не забывайте ее время от времени помешивать. Таким образом, вы создадите условия для бактерий и других организмов, которые начнут расщеплять органические компоненты, и в результате из них будут создаваться питательные вещества, которые растения смогут усваивать.

Компост должен быть готов примерно через 6-12 месяцев, в зависимости от таких условий, как температура, влажность и количество органических веществ.

Сушка травы

Сушка травы на солнце — еще один способ получить натуральное удобрение для вашего сада. Конечно, он намного проще и быстрее, чем компостирование и создаст натуральное удобрение, богатое питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий, которые необходимы для здорового роста растений. Сухую траву достаточно смешать с землей при перекопке огорода или разложить по грядкам.

Заливка травы водой

Это, пожалуй, самый простой и быстрый способ. Этот метод заключается в том, что траву бросают в бочку и заливают водой. Через несколько дней образуется "травяной чай", который содержит много ценных питательных веществ, таких как азот, калий, фосфор и микроэлементы.

Затем этот раствор можно разбавить и использовать для полива растений в качестве натурального удобрения.