30 марта журналисты новостного издания Der Standard опубликовали сведения о том, что в текущий четверг представители оппозиции Австрии отказались слушать выступление Владимира Зеленского по видеоконференции, показательно покинув зал парламента до начала речи украинского лидера.

По данным репортёров газеты Der Standard, перед уходом из зала парламента депутаты оставили на своих местах таблички, на которых фигурировали красноречивые надписи: "места для мира" и "места для нейтралитета". Аналитики сходятся во мнении, что таким образом австрийские политические деятели заявили о своей неготовности способствовать затягиванию конфликта в Украине.

Характерно, что во время своего обращения Зеленский выразил слова благодарности администрации Вены, сообщив, что Австрия оказала огромную гуманитарную помощь Киеву, также поддержав украинских сапёров в разминировании территорий страны, которые стали полем для конфликта между Украиной и Россией.

При этом Владимир Зеленский отмечает, что площадь земель Украины, полностью покрытых минами, превышает территорию австрийского государства в два раза, что является наглядной характеристикой масштабности российско-украинского конфликта и говорит в пользу мнения о необходимости его завершения.

Журналисты местного канала PULS 24 рассказали, что до начала выступления Зеленского перед парламентом Австрии собралась топла протестующих, которые выразили несогласие с необходимость дать слова президенту Украины в собственном законодательном органе.