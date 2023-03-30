Британской танцовщице после укуса комара ампутировали руки и ноги

Танцовщицу из Британии Татьяну Тимон во время отпуска в Африке укусил комар, из-за чего девушке ампутировали все конечности, сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Star.

В мае 2022 года Татьяна с танцевальной группой посетила Анголу. Артистка находилась в Африке 10 дней, знакомилась с местной культурой.

После возвращения домой выяснилось, что комар был не простым: он передал пострадавшей «самую смертельную» форму малярии.

Уже в Лондоне у девушки началась сильная лихорадка, спустя несколько часов танцовщица была в коме.

У нее начал развиваться сепсис, и медики вынуждены были ампутировать все конечности женщины. По словам девушки, ее родственникам не давали гарантии на ее выживание.

После ампутации Татьяна пытается быть самостоятельной и справляться с бытовыми проблемами без чьей-либо помощи. Она настроена решительно и очень рада, что осталась жива.