Песков: ФСБ взяли с поличным при шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Днём четверга, 30 марта, глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с сотрудниками СМИ, где дал комментарий о задержании американского журналиста от газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ.

По словам Пескова, агенты ФСБ сами уполномочены комментировать инцидент и могут рассказать максимально объективную информацию относительно задержания Гершковича. При этом Дмитрий Песков поделился данными о том, что американец был арестован правоохранителями с поличным.

Сегодня стало известно, что гражданин США Эван Гершкович, представляющий новостное агентство WSJ, прибыл в Екатеринбург, где якобы был занят подготовкой репортажа об отношении российских граждан к подразделениям ЧВК "Вагнер", которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Пресс-служба ФСБ утверждает, что Гершковича задержали во время осуществления им шпионской деятельности в отношении одного из предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. При этом известно, что данный завод был занят в сфере выполнения государственного оборонного заказа.

Позднее пресс-служба Wall Street Journal сообщила, что администрация газеты крайне обеспокоена задержанием Эвана Гершковича и отрицает его причастность к шпионажу.