Россия включила Венгрию в список недружественных стран из-за присоединения к санкциям

Российский дипломат отметил, что Москва оставила открытыми каналы для диалога с Будапештом «ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок».

Станиславов пояснил, что в основе политики Венгрии лежит стремление защитить свои интересы, но при этом Будапешт испытывает на себе негативные последствия украинского кризиса и навязанных Европейским союзом и Соединёнными Штатами введённых против Российской Федерации санкционных ограничений.

Посол РФ в Венгрии добавил, что Будапешт, невзирая на стремление защитить интересы государства, подписался под всеми антироссийскими санкциями, что и стало причиной включения в категорию недружественных России стран, в адрес которых могут применяться ответные меры со стороны Москвы.