Медведка исчезнет с участка, если использовать эти приемы

Бороться с медведкой непросто, так как это насекомое практически не появляется на поверхности земли и очень быстро размножается.

Принимаем меры

1. Нужно постоянно рыхлить места обитания насекомого. Делая подземные ходы, медведка оставляет отверстия для притока воздуха. Их нужно разрыхлять, а затем уплотнять, чтобы исключить доступ кислорода.

2. Если разложить куски рубероида или жести, то в жару медведка выйдет на поверхность земли, чтобы погреться. Подняв рубероид, можно будет вручную собрать насекомых.

3. Используйте пивные ловушки. В местах скопления медведки вкопайте вровень с землей пластиковую емкость, а на дно налейте немного пива. Насекомые выползут из земли на запах, попадут в ловушку, из которой не смогут выбраться.

4. Блокируйте подземные ходы медведки. Очистите чесночные зубчики, крупно порежьте и натолкайте в ходы. Сверху уплотните землю.