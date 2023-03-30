Легко и просто: как укоренить черенки, чтобы они стопроцентно прижились

Укоренение черенков - одна из довольно распространенных у дачников операций. Многие не замахиваются на эту процедуду, полагая, что не справятся. Но самом деле это не так.

Автор канала Идеальный огород на платформе Дзен раскрыл секрет, как это можно сделать с минимальными хлопотами и затратами.

По словам опытного садовода, черенки без листьев укоренять лучше всего в темноте. А если есть зелень, тогда понадобится свет. Оптимально держать черенки нужно в непрозрачных емкостях.

Воду при этом не нужно наливать до краев - ее не должно быть много.

Дело в том, что на дне из-за процессов газообмена остается мало кислорода, и по этой причине корешки не отрастают, а черенки - банально загнивают. Аэрация значительно улучшает результаты, - пояснил автор.

Также не стоит менять воду в банке, лучше просто доливать испарившийся объем. Чтобы не загнивала вода, в емкость желательно положить таблетку активированного угля.

Также нужно знать: черенки не любят расти в "толпе". Некоторые даже выделяют вещества, которые тормозят развитие соседей. По этой причине лучше под каждый черенок выделить отдельную емкость. Это к тому же застрахует отросшие корни от сплетения друг с другом.