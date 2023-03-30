Ленивый способ выращивания отличных помидоров, независимо от сорта

Суть ленивого способа выращивания томатов состоит в знании одной хитрости.

Роль здесь играет предварительная подготовка грядок и лунок. Делается это поздней осенью или ранней весной, когда уже или еще ничего не растет.

На "чистой" почве выкапываются небольшие ямки расстоянием 1,2 м друг от друга, глубиной 30 см, а в диметре - по 50 см.

После земля в лунка рыхлится на глубину до 20 см, это создаст корням растения возможность прорастать вглубь, добывая влагу самостоятельно, что в дальнейшем поможет не напрягаться с бесконченым поливом.

В центре каждой ямки вбивается прут в 2-3 м, добавляется чуть перепревшего навоза, перегноя, песка. После каждое место для куста помидора закапывается землей от выкапывания, засыпается поллитра золы и 80 гр. нитроаммофоски.

Около каждой ямки после предварительно перемешанных удобрений следует возвести борт в 8-10 см из земли.

Рассада высаживается после того, как прекратятся заморозки.