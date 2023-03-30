Бывшая жена Стаса Пьехи вместе с сыном певца попала в больницу

Модель Наталья Горчакова вместе с сыном Петром госпитализированы в больницу, сообщает Рамблер со ссылкой на «7Дней». Как выяснилось, экс-жена Стаса Пьехи и его ребенок одновременно заболели коронавирусом и гриппом.

Переболели гриппом и короной по новой, со всеми "прелестями": скорыми, капельницами, несшибаемой температурой, — поделилась она.

Горчакова призналась, что и она, и ребенок тяжело перенесли болезнь, но сейчас уже оба чувствуют себя хорошо.

Сын Горчаковой и Пьехи появился на свет в 2014 году, недавно мальчику исполнилось девять лет. Пара развелась спустя год после рождения Петра. По словам Стаса, воспитанием сына занимается Наталия, он материально обеспечивает наследника.

Ранее Пьеха говорил, что хотел бы видеть Петра чаще, но Горчакова отказывается от переезда в Москву из Санкт-Петербурга. В основном он общается с сыном по видеосвязи.