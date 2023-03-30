Politico: Украина призвала энергетические компании мира поделиться прибылью

30 марта американское новостное агентство Politico обнародовало фрагмент интервью с главой украинского Минэнерго Германом Галущенко, который утверждает, что энергетические концерны всего мира должны разделить свои доходы с Киевом, поскольку данные корпорации получают существенно больше средств, чем они ожидали.

По мнению Галущенко, после начатой Россией специальной военной операции многие зарубежные энергокомпании начали систематически получать сверхдоходы, что обусловлено именно началом конфликта в Украине и перераспределением цепочек поставок энергоресурсов во всём мире.

При этом Герман Галущенко утверждает, что после старта СВО в Украине ведущие энергетические корпорации Запада получили более двухсот миллиардов долларов дополнительной прибыли, которая не прогнозировалась аналитиками данных фирм до наступления 24 февраля прошлого года.

Чиновник заявил, что считает справедливым передачу Киеву часть данной прибыли мировых энергоконцернов, поскольку на эти средства украинское государство смогло бы восстановить свою критически важную общественную инфраструктуру, которая пострадала за время конфликта с войсками РФ.

Кроме того, Галущенко рассказал, что прибыль свыше $200 миллиардов за год получили такие компании как Shell, BP, Chevron, ExxonMobil и Total.