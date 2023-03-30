Песков заявил, что Россия решительно осуждает попытки выселения монахов из Киево-Печерской лавры

По словам Пескова, Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры, а также давление на священнослужителей и Русскую православную церковь. При этом кремлевский пресс-секретарь отметил, что возможность эвакуации в Россию монахов, выселяемых из Киево-Печерской лавры, зависит исключительно от их решения, при этом никто не останется безучастным к их судьбе.

Ранее сообщалось, что члены комиссии по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся во владении Киево-Печерской лаврой, ушли с территории монастыря, так и не приступив к работе. В четверг наместник лавры подчеркнул, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию до тех пор, пока у них на руках не будет соответствующего судебного решения.

Очередная эскалация напряжения вокруг Киево-Печерской лавры началась с уведомления Украинской православной церкви министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Власти Украины потребовали, чтобы монахи освободили лавру 29 марта. При этом украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в лавре смогут остаться те монахи, которые согласятся перейти в раскольническую ПЦУ.

В ответ на это наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что никаких компромиссов по лавре не будет и что братия будет стоять до конца. По словам церковного деятеля, разрыв договора об аренде помещений Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке, для этого необходимо иметь соответствующее решение суда. В связи с этим иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.