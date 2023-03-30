Запомните эти секреты по выращиванию огурцов: большой урожай будет обеспечен

Огурцы не любят ни сильную жару, ни холод. Они не выносят засуху и застоя воды. Оптимальная температура для плодоношения - от 20 до 30 градусов тепла. Температура выше +37 градусов губительна для завязи и добиться большого урожая не получится.

Чтобы снизить градус в теплице, поливайте огуречник два раза в день – утром и вечером.

Поливать растения можно только теплой водой, от холодной они могут заболеть и быстро пожелтеть и засохнуть, не успев отдать урожай.

Огуречник надо мульчировать, чтобы защитить корневую систему от пересыхания и перегрева.

Если стоит жаркая солнечная погода, то необходимо притенение. Чтобы листья раньше времени не пожелтели, нужно накинуть на теплицу притеняющую сетку.

Нельзя допускать сильного загущения. Из-за этого могут появиться и быстро распространиться грибковые заболевания.

Кислая почва не подходит для выращивания овоща, поэтому в грунт при посадке необходимо добавить доломитовую муку или золу.

И не забывайте про калий. Это главный микроэлемент, который необходим огурцам.

В таких условиях огуречник долго останется здоровым, даст богатый урожай и порадует огурцами до самых морозов.