В четверг, 30 марта, журналисты новостного агентства Red Pilled TV опубликовали интервью с отставным разведчиком морской пехоты Соединённых Штатов Скоттом Риттером, который публично заявил, что вооружённые силы Украины неизбежно потерпят поражение в конфликте с российской армией.

По мнению Риттера, у администрации Киева нет никаких рычагов давления на официальную Москву, также как и нет способов реального противодействия продвижения войск России в зоне спецоперации, из-за чего ВС РФ выйдут победителями из столкновения с подразделениями ВСУ.

При этом Скотт Риттер уверен, что разгромный проигрыш украинской армии станет "ударом лицом в грязь" для всего американского правительства, которое поддерживало режим Владимира Зеленского более года, исправно предоставляя Киеву пакеты военной и финансовой помощи.

Накануне Зеленский дал интервью репортёрам газеты Associated Press, где сообщил, что администрация Вашингтона осознаёт неизбежность поражения Украины в случае, если власти США прекратят помогать Киеву. Также представители AP проанализировали недавние слова Владимира Зеленского, придя к выводу, что разгром ВСУ на Артемовском направлении будет дорого стоить для украинского правительства.

Характерно, что сегодня ВРИО губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин уведомил, что в ближайшее время российские военные завершат окружение Артеомвска.