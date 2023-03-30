Куст розы вымерз до земли: есть способ вернуть его к жизни

Первое, что нужно сделать, это острым секатором обрезать все почерневшие ветки до здорового участка. Если такого нет, то вырезать побеги нужно до самой земли. Срезы обработайте садовым варом или зеленкой, чтобы не попала инфекция.

Затем необходимо убрать землю до места прививки, где находятся спящие почки.

Для уничтожения грибковой и другой инфекции куст нужно обработать бордосской жидкостью. Разводится она по инструкции на упаковке. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду.

Накройте розу пластиковой бутылкой с приоткрытым горлышком, в таких условиях у растения будет больше шансов восстановиться.

Спустя неделю кустик надо подкормить раствором сульфата магния (20 г разводят в 10 л воды), после чего куст необходимо замульчировать сухой рыхлой землей или перегноем.

Еще через неделю розовый куст пролейте раствором комплексного весеннего удобрения для роз.

После таких манипуляций растение должно ожить и далее радовать вас своим цветением долгие годы.