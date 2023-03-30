Население Пекина сократилось впервые за 19 лет

Численность постоянного населения города сократилась с 21,88 миллиона человек в 2021 году до 21,84 миллиона человек в 2022 году, то есть на 84 000 человек. Число мигрантов в Пекине, многие из которых покидают свои сельские дома, чтобы найти работу в городе, также сократилось с 2021 по 2022 год.



Последний раз в Пекине было больше смертей, чем рождений, в 2003 году, когда на юге Китая возникла вспышка смертельного тяжелого респираторного синдрома (SARS), от которого в конечном итоге заразились более 8000 человек по всему миру.



Прошлогодний спад относительно невелик: согласно официальным данным, естественный прирост населения снизился до -0,05 на тысячу жителей.



Но оно отражает более серьезную проблему, наблюдаемую по всей стране - в прошлом году численность населения Китая также сократилась впервые после великого голода 1961 года.