Численность постоянного населения города сократилась с 21,88 миллиона человек в 2021 году до 21,84 миллиона человек в 2022 году, то есть на 84 000 человек. Число мигрантов в Пекине, многие из которых покидают свои сельские дома, чтобы найти работу в городе, также сократилось с 2021 по 2022 год.
Последний раз в Пекине было больше смертей, чем рождений, в 2003 году, когда на юге Китая возникла вспышка смертельного тяжелого респираторного синдрома (SARS), от которого в конечном итоге заразились более 8000 человек по всему миру.
Прошлогодний спад относительно невелик: согласно официальным данным, естественный прирост населения снизился до -0,05 на тысячу жителей.
Но оно отражает более серьезную проблему, наблюдаемую по всей стране - в прошлом году численность населения Китая также сократилась впервые после великого голода 1961 года.
Население Пекина сократилось впервые за 19 лет
В Пекине, разросшейся столице Китая и одном из крупнейших городов мира, в прошлом году впервые за 19 лет сократилось население, поскольку страна борется с демографическим кризисом, который назревал десятилетиями.
Численность постоянного населения города сократилась с 21,88 миллиона человек в 2021 году до 21,84 миллиона человек в 2022 году, то есть на 84 000 человек. Число мигрантов в Пекине, многие из которых покидают свои сельские дома, чтобы найти работу в городе, также сократилось с 2021 по 2022 год.
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Тарас Медведев
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Иван Ободов
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