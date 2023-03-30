Стрелки на луке: что делать

Стрелкование лука - проблема, если есть желание вырастить луковицы для хранения их на зиму.

В случае, если дачник и его семья выращивают овощ лишь с целью потребления зелени, то можно ничего не предпринимать.

Стрелки - это заготовка семян и вся сила уходит на это, а луковицы в земле плохо развиваются. Они будут мелкими и долгому хранению не подлежат.

Интересно, что стрелкование берет начало с неправильного хранения севка, при котором важна и температура от 0 до +3 градусов и умеренная влажность.

Размер посадочного материала также имеет значение (8-15 мм в диаметре). Стрелка гарантирована, если диаметр луковиц составляет 30 мм.

Севок должен быть сухим, без корешком и тем более зеленых отростков.

Также во избежание стрелкования следует не затягивать со сроками посадки. Раньше срока овощ также садить нельзя.