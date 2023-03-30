Когда и как сажать и как ухаживать за зеленым луком

Зеленый лук — это не только отличное дополнение к салатам или свежим бутербродам, но и отличный ингредиент для многих блюд, таких как супы, блины и даже варенье. Благодаря своим необыкновенным вкусовым качествам и простоте выращивания зеленый лук заслуживает особого места в сердцах садоводов и любителей кулинарии.

В сегодняшней статье мы отправим вас в необычное путешествие по миру зеленого лука, раскрывая его секреты, свойства и секреты выращивания. Вы узнаете, как сажать, ухаживать и собирать этот необычный овощ, чтобы наслаждаться его неповторимым вкусом прямо из собственного сада.

Что такое зеленый лук?

Зеленый лук – овощ, известный почти каждому огороднику. Его легче выращивать, чем обычный лук, а его вкус удовлетворит даже самых требовательных гурманов. Зеленый лук — это молодой, незрелый лук с нежным вкусом, который невозможно спутать ни с каким другим овощем. Но как и когда сажать зеленый лук? В чем секреты ее выращивания? Прочтите нашу статью и узнайте все, что вам нужно знать об этом очаровательном овоще.

Зеленый лук – когда и как сажать?

Когда мы сажаем зеленый лук в грунт? Самый важный вопрос, который беспокоит многих огородников, – это сроки посадки ярового лука. Лучшее время для посадки в грунт – весна, когда температура почвы достигает не менее 8°С.

Таким образом, у лука будет достаточно времени, чтобы развиться до сбора урожая. Март — идеальное время, если вы хотите разбить огород и вырастить в нем зеленый лук. Несколько дней заморозков, которые все же случаются в это время года, не должны навредить ему.

Посадить луковицу или посеять?

Вырастить лук из семян посевом сложнее. Поэтому новичкам, заботящимся об урожае, следует сажать репчатый лук. Однако стоит знать преимущества и недостатки обоих методов.

Посев семян

Семена лука можно сеять прямо в грунт или на рассаду. Этот метод менее дорог, но может занять немного больше времени, так как требует большего внимания на ранних стадиях роста растений. Посев семян позволяет вырастить больше растений, что может быть полезно, если вы хотите вырастить много зеленого лука.

Посадка луковиц

Посадка весенних луковиц заключается в покупке готовых, небольших луковиц (так называемых семенных луковиц) и высаживании их прямо в грунт. Этот метод быстрее и проще, потому что луковицы уже развиты и имеют больше шансов на выживание.

Недостатком является более высокая стоимость луковиц по сравнению с семенами и необходимость найти поставщика свежих здоровых луковиц. В следующих разделах статьи вы узнаете, что делать непосредственно перед посадкой луковиц.

Почему лук не растет?

Иногда бывает так, что зеленый лук не хочет расти, несмотря на все наши усилия. Тогда стоит обратить внимание на качество почвы. Необходимо помнить, что зеленому луку нужна плодородная, водопроницаемая почва с нейтральной реакцией (pH 6-7). Если ваша почва не соответствует этим требованиям, стоит внести компост или навоз, чтобы обогатить ее питательными веществами.