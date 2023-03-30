Выращивание лаванды на своей даче: основные принципы

Место для посадки лаванды должно быть открытым и доступным для солнца. Удобрение для культуры вноситься 2 раза в сезон.

Взрослую лаванду следует окучивать 2 раза в год весной и осенью. Размножение "героини песни Софии Ротару" происходит черенками либо посредством деления куста.

Посев семян применяется реже, так как с ними нужно проводить слишком много предварительных манипуляций. Чего только стоит их выдерживание в холодильнике во влажном песке в течение 2 месяцев при высадке вгрунт в мае.

Конечно, лучше всего приживается рассада, которую высевают на глубину 3 мм и опрыскивают из распылителя. Температура для выращивания +22 градуса.

Один раз посадив лаванду, всхожесть наблюдается на протяжении нескольких лет.