Дачный эксперт рассказал, что делать с грушей, чтобы она хорошо плодоносила

Зима позади, в саду садовода ждет много работ, в том числе забота о плодовых деревьях, например, о грушах. Весной нужно сделать 4 важных дела, чтобы потом получить от груши вкусные плоды в большом количестве.

Укрытие

На зиму принято укрывать молодые деревца. Снимать укрывной материал надо с приходом весны, но не сразу, а когда температура установится на стабильных плюсовых отметках. После снятия укрытия надо проверить ствол, если есть поврежденные участки, их зачищают и обмазывают болтушкой из глины.

Обрезка

Пока не началось сокодвижение, делаем санитарную обрезку, удалению подлежать побеги с повреждениями и обмороженные. Также нужно убрать ветви, растущие внутрь кроны или ровно вертикально. Самое время сформировать крону, выделив в ней несколько ярусов, в каждом оставляем по 3-5 веток.

Болезни и вредители

Пока не распустились почки нужно применить бордоскую жидкость. Она предотвратит появление вредителей и защитит от болезней. Другой вариант - медный купорос. Он и от вредителей поможет, и от болезней, а также спасет от лишайников. В фазу набухания почек можно закрепить на стволах ловчие пояса, чтобы избавить грушу от долгоносика.

Питание

Перед цветением дерево надо подкормить азотом. Сделать это надо за 3 недели до появления цветов. Обработать надо площадь вокруг ствола, используем раствор мочевины 5%. Другой полезный состав: на 10 л воды взять 500 мл навоза. Раствором полить вокруг ствола. В мае надо внести удобрения - сернокислый калий 25 г, суперфосфат 30-50 г.