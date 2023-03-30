Что нужно сеять и сажать в огороде и саду в апреле

Что посеять в апреле на огороде?

Если вы не знаете, что посеять на огороде в апреле, эта короткая шпаргалка вам очень поможет. В первую очередь высеваем овощи, зелень и цветы. В первую половину месяца можно сеять в грунт бобовые культуры – фасоль и горох, а также корневую петрушку, пастернак и лук. Вторая половина месяца – время посева лука-порея и свеклы. Весь апрель можно сеять редис, шпинат, петрушку, укроп и морковь.

В начале апреля также можно высевать декоративные растения прямо в грунт. В основном это хризантема золотистая, алая висячая и метельчатая, рябинник пахучий, резеда пахучая, календула лекарственная, хризантема, годеция крупноцветковая, цинния причудливая, утонченная, василек и бархатцы низкие.

Если ночные температуры не опускаются ниже нуля, можно также посеять душистый горошек, диморфотеку, волдырь, вьюнок и эссольцию.

В апреле также можно успешно приступить к посеву трав. Отлично подойдут однолетние травы, такие как тмин, ромашка обыкновенная, кориандр, майоран, а также многолетние растения – шалфей, мята и любисток садовый. Сеять травы можно между овощами, что во многих случаях также положительно скажется на овощах. Рядом с капустой стоит посеять шалфей, а рядом с фасолью – мяту.

Что посадить в апреле в саду?

Многие также задаются вопросом, что посадить в саду в апреле? Это идеальное время для посадки кустарников и деревьев. Перед началом работы следует поместить корни в воду на несколько часов.

За это время можно подготовить место для посадки. Нужно выкопать яму, которая будет достаточно большой, чтобы корням было достаточно места. Они не должны сгибаться или скручиваться. Если это не сработает, мы можем немного обрезать их.

После посадки всегда тщательно поливайте, потому что корни должны хорошо смешаться с почвой. Повторяем эту процедуру в течение нескольких недель. После посадки плодовые деревья следует обрезать.

Вы также должны позаботиться о других деревьях и кустарниках, которые посадили в предыдущие годы. Те, что закончили цветение, обрезаем, но также избавляемся от сухих и отмерших частей растений.

Обновление газона в апреле

Хотите знать, что посадить в апреле в саду помимо деревьев и кустарников? Приход весны — идеальное время для регенерации газона, а также для посева нового газона или разбрасывания его из рулона.

Мы должны заботиться о нем каждый год, желательно в апреле. Первым делом необходимо очистить газон от мусора и листьев. Затем стоит проветрить и скарифицировать. Плотно и глубоко прокалываем газон, чтобы проветрить его, а затем стрижем дерн скарификатором.

Если газон локально поврежден вредителями, следует выровнять участок и посеять новую траву. В апреле мы также можем начать его косить и удобрять. Это ускорит рост и уменьшит заболеваемость.

Эффективная защита растений

С приходом весны, удлинением дня и первыми лучами солнца наступает долгожданный садоводами сезон вегетации растений. Они пробуждаются к жизни и начинают интенсивный рост.

К сожалению, вредители тоже оживают. Вы должны позаботиться о надлежащей защите растений. Стоит использовать натуральные вещества, а химию выбирать в крайнем случае. В магазинах можно найти множество готовых препаратов, но некоторые из них можно сделать самостоятельно.

Такая естественная защита полезна не только для окружающей среды и растений, но и для нашего здоровья. Это имеет большое значение в случае с овощами и зеленью, которые мы впоследствии хотим использовать на кухне. Сорняки можно удалить вручную или с помощью пищевой соды.