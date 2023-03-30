Черная смородина: как избавить растение от нашествия тли

Самым простым способом облегчить себе жизнь при выращивания смородины является подобрать подходящие сорта, менее подверженные болезням и нашествиям вредителей.

Многие дачники хвалят такой сорт ягоды по вкусовым качествам, как "Зеленая дымка". Правда, такую смородину очень "уважает" почковый клещ.

Ядохимикаты можно использовать для обработки кустов только ранней весной (К примеру,фуфафон).

Отрава из одуванчиков поможет от нашествия тли в более поздний период. 400 граммов мелконарубленных листьев и корней растения заливают 10 литрами теплой воды и ставят на слабый огонь, под крышкой такое "варево" должно томиться 2 часа.

Ведро с раствором ставится около куста. Каждая пораженная макушка окунается в жидкость на 10 минут, только тогда есть эффект.