Огородный эксперт назвал правила ухода за крыжовником весной, чтобы был хороший урожай

С чего начать весеннюю заботу о крыжовнике - расскажет бывалый огородник.

Уборка и обрезка

Сначала надо убрать слой осенней мульчи, очистив землю вокруг куста. Это позволит земле подсохнуть и лишит вредителей возможности укрыться.

Конечно, необходимо обрезать кусты, иначе хорошего урожая не дождаться. Если не проводить обрезку, крыжовник быстро ослабнет, состарится, будет расти болезненным и чахлым.

Санитарная обработка включает в себя устранение подсохших, поврежденных, больных и старых веток.

От них уже нет толку, они только понапрасну забирают силу у растения и разводят инфекцию.

Удобрения

Первый раз удобрять крыжовник надо в момент, когда почки уже начали пробуждаться, но не раскрылись.

Составы, используемые для подкормки: селитра с мочевиной или органика (травяной настой, настой коровяка, полежавший навоз).

Первое внесение удобрений необходимо, чтобы дать растению азот. Свежий навоз или слабо перепревший применять нельзя. От этого корневая система может получить ожог.

Как уберечь от вредителей и болезней

Вредных насекомых помогут победить инсектициды. "Актара" успешно применяется для плодовых и декоративных растений.

В профилактических целях можно задействовать препараты из серии фунгицидов. В них обязательно должна быть медь. Уже при температуре +5 градусов их применение даст должный эффект.