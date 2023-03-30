Когда сеять, пикировать и садить помидоры, чтобы получить отличный урожай

Хотите узнать, как и когда сажать, собирать и ухаживать за помидорами? Ответы вы найдете в нашей статье.

Если вы хотите посеять помидоры на рассаду, больше не ждите. Сейчас самое время, мы должны это сделать. Однако для того, чтобы они хорошо росли и их можно было высаживать в грунт в землю, о них следует заботиться с самого начала. Это не так сложно.

Когда сеять помидоры на рассаду? Соблюдайте эти правила и они вырастут большими

Если вы хотите посеять помидоры на рассаду, вам нужно поторопиться. Идеальная дата – март. Рост овощей будет продолжаться до 60 дней. В течение этого времени, прежде чем мы начнем их стегать, мы должны следовать этим важным правилам выращивания.

Первым делом высеваем семена в хорошо дренированную почву, располагая их на расстоянии двух сантиметров друг от друга и вдавливая примерно на полсантиметра. Тщательно накройте все растение и регулярно поливайте, стараясь не перелить.

В начале все это дело держим при температуре около 25 градусов тепла, а после появления первых ростков понижаем до 20.Рассаду можно дополнительно присыпать, потому что томаты любят влагу. Через некоторое время мы можем перейти к следующему этапу.

Как посадить помидоры на грядке? Помните об этом

Пикировка томатов – это этап производства рассады, заключающийся в отделении слишком густо растущих растений. Бывает, что мы даже можем провести всю процедуру несколько раз. Квилтинг нужен для того, чтобы томатам было намного больше места – благодаря этому их корневая система будет правильно развиваться и будет обеспечено больше минеральных веществ для дальнейшего развития.

К сбору ростков приступаем, когда растение выпускает первые настоящие листья. Делать это рекомендуется только во второй половине мая, когда риск заморозков практически нулевой. Благодаря этому рассада должна хорошо прижиться. Опустите помидоров в прогретый солнцем грунт, желательно, чтобы он был еще и слегка влажным.

Высаживаем их в универсальный грунт, смешанный с компостом. После пересадки овощей на грядку или в горшки, в зависимости от условий, следует позаботиться о постоянной влажности и обеспечить растениям достаточное им света.

Помидоры лучше всего растут при температуре от 18 до 26 градусов по Цельсию. Если у нас вас теплица в огороде, это будет идеальное место для выращивания растения.