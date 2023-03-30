Осталось немного времени, чтобы посеять морковь, петрушку и укроп в открытый грунт

Овощи с собственного огорода — лучшее, что можно приготовить на завтрак. Если вам тоже снятся такие сны, обязательно узнайте, когда начинать работу и начинать сев. К сожалению, некоторые даты уже прошли.

Когда сажать морковь? Первый дедлайн уже прошел, но ничего не потеряно

К сожалению, некоторые сроки посева уже прошли. Однако причин для беспокойств нет. Многие овощи идеально подходят для посадки в другое время. Редис, морковь, шпинат, лук-порей, маслята и укроп обычно высевают в начале марта.

Делать это нужно под пленкой. Не забудьте проверить прогноз погоды перед посевом урожая. Если температура опускается ниже 0°С, стоит защитить посевы от вымерзания агротекстилем. Однако, если вы еще не успели посеять эти овощи, ничего не потеряно.

Редис, морковь или укроп также можно сажать в третьей декаде марта. Однако сажать овощи следует в землю, так как семена могут уже не прижиться.

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Если вам не удалось посеять эти овощи в начале марта, высаживайте их прямо в землю, а не в теплицы. Тем не менее, убедитесь, что растениям больше не угрожают заморозки.

Не забывайте соблюдать расстояние между рядами семян. Они должны быть около 30 см. Высаживайте овощи на глубину около 3 см. Какие растения подходят для посева в третьей декаде марта? Это редис, морковь, шпинат, укроп, горох, бобы, петрушка.

Приберегите цветную капусту, брокколи и семена капусты до конца марта. Также не забывайте правильно ухаживать за посеянными овощами. Их следует регулярно поливать и пропалывать.

Особенно важно избавиться от сорняков. В противном случае растения будут конкурировать за воду и пространство. В результате урожай будет скудным или вовсе отсутствовать. Также подумайте о регулярном рыхлении почвы.