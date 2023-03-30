Дачники назвали ТОП-5 способов использования дегтярного мыла в огороде и саду

Первый способ – опрыскивание растений от вредителей. Для этого нужно приготовить раствор из натертого мыла, 2 л горячей воды и размешать, а затем залить в пульверизатор.

Второй способ – намылить ткань дегтярным мылом и обвязать вокруг стволов кустарников или деревьев, чтобы отпугнуть грызунов.

Можно мешать натертое мыло, растворенное в горячей воде, с перманганатом калия, добавить воды и поливать грядки, чтобы обеззаразить почву.

Для уничтожения слизней и улиток почву и растения опрыскивают смесью дегтярного мыла и 3 л воды.

Раствор дегтярного мыла можно добавлять в воду во время полива растений, чтобы избавиться от тли, муравьев и прочих нежелательных насекомых.