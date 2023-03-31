Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием и вмешательством в выборы

Он заявил, что это политическое преследование, а также вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории страны.

Трамп сказал, что прокурор Манхэттена Элвин Брагг выполняет грязную работу в интересах действующего президента Байдена.

Он также подчеркнул, что вместо этого Браггу стоило бы заняться борьбой с нападениями и убийствами в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что обвинения в отношении Трампа связаны с порноактрисой Сторми Дэниалс, которой бывший президент якобы заплатил за молчание об их отношениях.