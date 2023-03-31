Присяжные проголосовали за предъявление уголовного обвинения Дональду Трампу

Дональд Трамп должен будет приехать в Нью-Йорк, где ему предъявят официальные обвинения, снимут отпечатки пальцев и сделают фото для дела.

Это беспрецедентный случай, первый в истории США, в котором фигурирует бывший президент США и человек, который хочет снова баллотироваться на высший пост в стране.

Речь идет о выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Сам Дональд Трамп уже выступил с заявлением. Он написал, что это "политическое преследование", «ничего подобного никогда не делалось в США" и что его преследуют с тех пор, как он баллотировался на президентских выборах 2016 года.

Он также написал, что считает, что "охота на ведьм" — как Трамп неоднократно называл выдвинутые против него обвинения — обернутся против Джо Байдена.