Министр обороны Дании Нильсен признал, что армии нечем защищать страну

Дания, страна-учредитель Организации Североатлантического договора, сократила свои военные возможности, чтобы вести наземную войну в Европе после окончания холодной войны.

Но в ответ на конфликт в Украине страна оказалась под давлением, чтобы снова увеличить расходы до целевого показателя НАТО в 2% от ВВП. Правительство Дании объявило в декабре, что намерено достичь этой цели к 2030 году.

"Нам нужно стать более солидными и исправить все то, чем мы пренебрегали за годы, прошедшие после падения Берлинской стены", — заявил генерал-майор Арпе Нильсен.

В рамках своих обязательств перед НАТО Дании было поручено создать тяжелую пехотную бригаду. Однако на проект повлияли задержки. В январе страна передала Украине 19 французских самоходных гаубиц CAESAR, что еще больше затормозило развитие ее собственной армии.

"Самый большой пробел у нас — кадровый. Я думаю, нам нужно использовать все имеющиеся у нас инструменты для привлечения и удержания молодых людей в армии", — сказал Нильсен.

Глава датской армии пообщался с журналистами на артиллерийском полигоне близ города Оксбол на западном побережье Дании, где около 500 военнослужащих из восьми стран приняли участие в имитации атаки с применением реактивных установок HIMARS, гаубиц AHS Krab и M777 и минометов Cardom.

В последние годы Дания сосредоточила свои вооруженные силы на международных операциях на Ближнем Востоке и в Африке в ущерб своей способности защищать свою родину.