Медведев предположил появление в РФ петиции о превентивном ядерном ударе

Зампред Совета безопасности России считает петицию на сайте Зеленского с призывом о размещении ядерного оружия на украинской территории апокалиптическим бредом.

Медведев предположил, что в России может появиться ответная петиция, в которой будет предложено сделать превентивный ядерный удар в том случае, если Байден преподнесет киевскому руководству свой "чемоданчик" или случайно "потеряет" его во время следующей поездки в Киев.

А между тем, как отметил зампред Совбеза, государства, входящие в Альянс, уже наладили поставки вооружения в Украину, включая танки и ракеты, и планируют направлять ВСУ свою авиацию.

Медведев иронично добавил, что страны Запада скоро и ядерное оружие отдадут украинцам, ведь "не жалко для хороших людей", и отпустил колкую шутку в адрес Байдена:

Более того, Байден даже может и не вспомнить, кому он отдал свой чемодан с кодами.

В четверг на сайте главы Украины Владимира Зеленского появилась петиция с обращением разместить в стране американское ядерное оружие или сделать Украину страной, владеющей своим таким же вооружением.