Си Цзиньпин объявил о подготовке Китая к войне с США

Об этом пишет Foreign Affairs, цитируя четыре выступления Си Цзиньпина на ежегодном Всекитайском собрании народных представителей.

"В предстоящий период угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только возрастать и становиться более серьезными", — предупредил Си в одном из своих выступлений и распорядился подготовить промышленную базу к возможному вооруженному конфликту.

Он также впервые открыто раскритиковал Соединенные Штаты.

"Страны Запада во главе с США осуществляют против нас сдерживание, окружение и репрессии со всех сторон, что принесло беспрецедентные вызовы развитию нашей страны", — заявил китайский лидер и потребовал преодоления технологической зависимости от промышленно развитых демократий.

Отдельно он призвал к укреплению обороны страны и объединению общества вокруг Народно-освободительной армии Китая. Он также упомянул о захвате Тайваня, отметив, что суть всех этих приготовлений заключается в предстоящем "воссоединении Родины".