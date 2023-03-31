Недавно в отчете полпреда по вооруженным силам в Бундестаге Евы Хёгль появилась информация о том, что в немецкой армии наблюдается гигантский дефицит.

Теперь ежедневная газета Neue Osnabruecker Zeitung также сообщает, что в прошлом году Бундесвер покинуло более 19500 человек - это максимальное количество с 2017 года (NOZ основывал свои отчеты на данных Минобороны).

"Для того, чтобы Бундесвер достиг своей политической цели и насчитывал 203 тысячи солдат в своих рядах к 2031 году, он должен набирать 21 тысячу новобранцев в год", — сообщает газета со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны.

Между тем в отчете показано, что в прошлом году Бундесвер набрал в общей сложности всего 18776 человек, а общая численность военнослужащих на конец года сократилась до 183050.

В отчете, представленном в середине марта, Хёгль оценила, что Бундесвер не в состоянии полностью защитить себя, и эта проблема существует уже много лет. Сменявшие друг друга министры остаются беспомощными, а конфликт в Украине только усугубила уже существующий дефицит.