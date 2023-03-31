Владимир Путин издал указ о весенней призывной кампании в России в рамках срочной военной службы

Весенняя призывная кампания начнется 1 апреля и продолжится до 15 июля. За этот период планируется призвать для армейской срочной службы 147 000 человек.

Призыву подлежат граждане, которые не состоят в запасе и подходят под требования закона "О воинской обязанности и военной службе".

Руководящим органам президент России поручил проследить за выполнением всех необходимых мероприятий, относящихся к призыву.

В документе прописано, что солдаты, матросы, сержанты, старшины с истекшим сроком службы подлежат увольнению с армейской службы.

Из сообщения Андрея Картаполова, главы Комитета Госдумы по обороне, следует, что все призывающиеся в эту кампанию не пойдут служить в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Что касается намеченной ранее поэтапной смены призывного возраста, текущего весеннего призыва этот проект не коснется.