Трампу предъявлено более 30 обвинений, связанных с бизнес-мошенничеством

В связи с обвинениями, выдвинутыми против него большим жюри в Нью-Йорке, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не рассчитывает на справедливый суд.

"Они накопили так много ложных и постыдных обвинений против меня только потому, что я выступаю за Америку, и они знают, что я не могу позволить себе справедливый суд в Нью-Йорке", — написал он в социальных сетях в четверг.

В четверг, 30 марта газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к адвокатам Дональда Трампа, сообщила, что бывший президент добровольно предстанет перед судом во вторник, 4 апреля.