Турецкий парламент дал добро на вступление Финляндии в блок НАТО

Протокол о вхождении Финляндии в НАТО был ратифицирован генеральной ассамблеей парламента Турции в ночь с четверга на пятницу.

По результатам голосования стало известно, что за ратификацию отдали свои голоса 276 человек. Итоги назвал Хайдар Акар, вице-спикер парламента. Он же выступил с поздравлениями в адрес

Финляндии и ее граждан.

Венгерский парламент поддержал ратификацию вступления Финляндии в НАТО в понедельник.Заявки на вхождение в Североатлантический альянс Финляндия и Швеция подали в прошлом году в мае.