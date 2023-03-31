Суд присяжных США одобрил предъявление обвинений в адрес Трампа

Экс-главу Белого дома обвиняют в выплатах Сторми Дэниелс, звезде порноиндустрии, за сохранение в тайне предполагаемого романа с ним.

Согласно информации New York Times, акт обвинения будет опубликован в ближайшее время.

Дональду Трампу по велению прокурора Манхэттена надлежит предстать перед судом для предъявления ему обвинений.

Как отмечается в иностранном источнике, подобный инцидент с выдвижением уголовных обвинений в адрес бывшего главы Белого дома в истории США происходит впервые.

Дональд Трамп не признает связь с порнозвездой и отрицает приписываемые ему противозаконные действия.

Он заявляет, что уголовное преследование осуществляется из-за политических причин, а именно из-за его намерения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году.