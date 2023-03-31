Депутаты парламента Австрии демонстративно покинули зал во время выступления Зеленского

"Нам нужно понять, насколько важно не быть нравственно нейтральным по отношению ко злу", - заявил Зеленский подчеркнул, что "дело не в геополитике, а в том, чтобы всегда оставаться человеком и защищать человечество".

Однако крайне правая Австрийская партия свободы (FPÖ) не поддерживает даже эту форму помощи. Парламентарии этой группы покинули зал пленарных заседаний, когда началась трансляция выступления Владимира Зеленского

На столах остались только таблички с надписями "пространство для нейтралитета" и "пространство для мира".

"Печально, что FPÖ — единственная партия в парламенте, которая серьезно относится к нашему вечному нейтралитету и поэтому выступает за мир", — заявил лидер партии Герберт Кикль.