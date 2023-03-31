На съемках телешоу с актрисой Марией Кравченко случился обморок

Актриса Мария Кравченко, известная зрителям по юмористическому шоу Comedy Woman, в ходе съемок нового выпуска шоу «Новые звезды в Африке» упала в обморок, сообщает 5-tv.ru.

Артистка вышла на состязание, так и не начавшееся из-за ее приступа. Коллега Марии по проекту Игорь Ознобихин также чувствовал себя плохо, и на площадку экстренно был вызван врач.

Кравченко позже рассказала, что в обморок упала впервые в жизни. По словам Кравченко, когда она пришла в себя, у нее в глазах еще «летали мошки», зато уже не кружилась голова.

Звезда сама была в шоке от происшествия. Хотя этому есть объяснение: в нынешнем сезоне участники шоу сами добывают еду, одновременно проходя испытания, потому порой им приходится и поголодать. А голод является одной из распространенных причин таких приступов.

В отличие от Кравченко, блогер Мария Погребняк демонстрирует отличные навыки выживания. Она умеет отлично договариваться и устраивать лучшие для себя условия жизни в экстремальных условиях, и устранять конкурентов. Она считается одной из самых сильных участниц шоу.