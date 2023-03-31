Лечением Романа Костомарова занялись медики из Германии

Как стало известно КП, лечением российского фигуриста занимаются не только медики РФ, но и врачи из Германии. Ему с каждым днем становится все лучше.

Да, это правда, Костомарова готят к выписке, но не спеша. Его судьбу сейчас решают известные профессора, лучшие умы медицины. Насколько известно, к нему приезжают медицинские светила из ЦКБ РАН, и прилетают врачи из Германии, - цитирует осведомленного источника сайт МК.

Фигуристу предстоит долгая реабилитация.

Роман - спортсмен высокого уровня, это поможет ему восстановиться в кратчайшие сроки - несмотря на тяжелое течение заболевания, - заявила завклиникой спортивной медицины Московского научно-практического центра медицинской реабилитации Виктория Бадтиева.

Специалист не сомневается, что фигурист со всем справится. По ее словам, по желанию Костомарова ему могут изготовить любые протезы, в том числе бионические.

Гендиректор частной скорой помощи Лев Авербах, однако, более осторожен в прогнозах.