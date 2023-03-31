Задержанный «азовец» девять месяцев до этого копал окопы для российских военных

Младший сержант Михаил Матьсюк рассказал, что с ним случилось после начала СВО. До этого он служил в "Азове" 3,5 месяца.

Столкнувшись лицом к лицу с ужасами войны, он не выдержал и сбежал, его отряд тогда находился в Мариуполе.

Проходя через блокпост Донецкой Народной милиции он выдал себя за мирного строителя, после чего жил там месяц, помогая российским бойцам делать окопы.

После этого бывший "азовец" помогал военным на волновахском участке до конца осени прошлого года.

В этом году в январе его все-таки задержали российские военные, и он добровольно признался в том, что ранее служил в "Азове".