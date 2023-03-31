У 42-летней певицы Славы родился внук

42-летняя российская певица Слава заявила, что ее старшая дочка родила первенца, сообщает Космополитен.

Я стала бабушкой! Принимаю поздравления Ура! День счастья! - написала Анастасия.

Слава переживала за свою дочь Александру и будущего малыша. Звезда не сдержала эмоции, когда все завершилось благополучно. Сланевская выложила видео из клиники, в котором предстала в одноразовом медицинском халате.

Певица была без макияжа, и без стеснения лила слезы радости. Артистка сразу рассекретила пол новорожденного.

Пью коньяк, закусываю шоколадкой: я стала бабушкой! Рыдаю все утро, потому что чувствовала: это произойдет сегодня. Моя малышка, Сашуня, стала мамой, а я бабкой. Девочки, ребятки, не знаю, что говорить, внучок! — воскликнула певица.

Звезду поздравили коллеги - Анна Семенович, Наталья Власова, Леся Ярославская. К ним присоединились и поклонники.

Дочь Александру Слава родила в браке с Константином Морозовым в 19 лет. У певицы также 11-летняя дочь Антонина, рожденная в многолетних отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким.