Сериал «Постучись в мою дверь» производства Турции отштрафовали по-крупному

Кто бы мог подумать, что у романтического телесериала «Постучись в мою дверь» могут случится проблемы? Но, как сообщает Вумен.ру, именно это с ним и случилось.

Как выяснилось, цензоры Турции внимательно следят за каждым кинофильмом, который выходит на экраны страны. И им не понравились несколько эпизодов популярного проекта. А больше всего возмутила сцена, где героиня Ханде Эрчел делает массаж Керему Бюрсину, после чего оказывается вместе с ним в джакузи.

Перед турецкими парламентариями осенью 2022 года с ежегодным докладом выступил глава Высшего совета радио и телевидения Эбубекир Шахин. Он и рассказал, что за прошлый год было выписано 119 штрафов. В том числе - авторам проекта «Постучись в мою дверь».

И это несмотря на то, что сериал стал феноменом турецкого телевидения. За захватывающей историей любви героев следили миллионы поклонников, и никому не было известно, с какими трудностями столкнулись его создатели.

По мнению турецких экспертов, данный эпизод противоречит семейным ценностям страны, развращает молодежь, потому наложили на продюсеров внушительный штраф. Они также наказали канал Fox, на котором транслировался сериал.

С подобными проблемами продюсеры проекта сталкивались регулярно. Ряд критиков даже считает, что те сознательно нарушали закон, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей.