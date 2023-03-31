Садовод с опытом рассказал, чем можно заменить химию на дачном участке

Вместо сильнодействующей, но вредной химии в дачном хозяйстве можно пользоваться более щадящими, но не менее результативными способами уничтожения вредных насекомых.

Горчица и уксус

Приготовление раствора: пачка порошка горчицы плюс полстакана уксуса, все размешать в 10 л воды. Подойдет для опрыскиваний тли, действует довольно эффективно.

Листья грецкого ореха

Надо собрать до 3 кг опавшей листвы, залить 10 литрами воды и дать постоять примерно три дня. Процеженным раствором можно обрабатывать культуры, зараженные вредителем, после чего погибает до 90% особей. Заготавливать листья надо с осени, хранить в холоде, при отсутствии высокой влажности.

Печная зола

Досыпая щепотку золы во время посадочных работ под каждое растение можно защитить огородные культуры от нападок вредителей. Дополнительное действие, повышающее эффект: опрыскать растения зольным раствором - на стакан золы нужен литр воды и чуть-чуть хозяйственного мыла, все это настоять. Раствор перед употреблением разводится в 10 л воды.

Отвар из девясила

Корни девясила в объеме 200 г нужно сварить в двух литрах воды, держать на огне 20 минут. Потом раствор настаивается и разбавляется в 10 л воды. Используем для опрыскивания.