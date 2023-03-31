Руссо после сложной операции вновь попал в больницу

Год назад музыкант пережил хирургическое вмешательство: ему понадобилась операция для восстановления циркуляции крови, сообщает Рамблер.

Хирурги в обход заблокированного участка соединили две вены. Руссо признал, что врачи не хотели браться за сложную операцию и тем более давать гарантии выздоровления, однако в итоге такой хирург все же нашелся.

Медики сочли прошедшую операцию не очень удачной, но певец продолжил лечение и соблюдал рекомендации. Как показало новое обследование, вена сейчас функционирует хорошо, а воспаление прошло.

Случилось очередное и долгожданное чудо. Сейчас я чувствую себя лучше. Как говорится, делай все, что возможно, чтобы Господь сделал невозможное, — отметил артист.

В 2006 году Авраам Руссо был травмирован в результате покушения на жизнь артиста. От этих травм он пытается оправиться по сей день.

В 2014 году один из нападавших на звезду умер, еще двух участников преступления в 2022 году суд приговорил к тюремному заключению.