Опытная дачница рассказала, как она избавилась от муравьев на своем участке

Проверенным неоднократно средством от муравьев является нашатырный спирт.

Опытным путем доказано не одним огородником, что этот способ работает и надолго избавляет участок от насекомых.

Муравьи не переносят запах нашатырного спирта.

Люди перестают его слышать уже через несколько минут, а вот насекомые долго чувствуют его в воздухе и уходят от источника запаха подальше.

Что делать? Купить бутылочку нашатыря и обрызгать им стволы деревьев на участке и садовые дорожки.

То же самое можно сделать в доме, если орды насекомых атаковали жилые помещения.

Они очень быстро покидают обработанную территорию и долго не возвращаются. Неприятный запах выветривается очень быстро, зато вредные "соседи" больше не беспокоят.