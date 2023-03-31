Дачный эксперт раскрыл ошибки применения мульчи на дачном участке

Мульчирование - полезное действие, которое необходимо при выращивании огородных культур. Но допускаемые ошибки могут испортить все дело.

Высота слоя мульчи

Чтобы мульча работала, слой должен быть солидным, а не величиной в мизинец. Сделайте высоту материала хотя бы 5-6 см, тогда результат будет совсем другим. Это должен быть плотный густой и толстый ковер, покрывающий почву, а не тонкая просвечивающая простыня.

Положил и забыл

Мульчирующий материал состоит из органических элементов, а они со временем разлагаются и смешиваются с землей, проникают в нее. Оставлять без присмотра этот процесс нельзя, иначе пользы вы не заметите. Надо постоянно обновлять и восполнять этот слой, добавляя новый материал, тогда претензий к мульчированию не будет и результат от использования процедуры станет куда заметнее.