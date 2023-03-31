Дачные цветы, которые желательно сажать рядом с огородными культурами

Цветы на огороде могут не только служить украшением, но и приносить пользу выращиваемым огородным культурам.

Настурция

Цветок может пригодиться как средство от вредных насекомых. Настурцию не переносят колорадский жук, совка, нематоды, белокрылки. Даже слизни уходят, если где-то поблизости растут эти цветы. Корнями растения выделяются вещества, которые нейтрализуют вредоносные микроорганизмы, приводящие к развитию фузариоза и корневых гнилей.

Бархатцы

Цветы обладают дезинфицирующими свойствами, а также они отпугивают насекомых, вредящих культурным растениям, например, белокрылку и колорадского жука. Тля и даже медведка тоже стороной обходит бархатцы. Нематодам тоже плохо приходится в земле, на которой произрастают эти цветы, страдают от присутствия бархатцев и другие земляные вредители.

Ноготки

Полезны тем, что приманивают полезных насекомых. При этом привлекает она и тлю, которая с удовольствием селится на цветах. Однако за ней следом прилетают божьи коровки и успешно уничтожают эту самую тлю.

Не переносят календулу нематоды, медведки, колорадский жук, их дезориентирует сильный запах цветка. Ноготки проявляют фунгицидные свойства. Выделяемые фитонциды угнетающе действуют на патогены, возбуждающие фитофтороз, мозаику, фузариоз.

Календула и бархатцы после посадки будут высеваться самосевом и активно распространяться по всему огороду. Если их станет слишком много, растения можно пустить на подкармливающие травяные настои, закладывать в компост или использовать для мульчирования.