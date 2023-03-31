Растения, которые лучше не сажать на даче, потому что они «убивают» участок

Итак, растения, которые не стоит выращивать на дачном участке.

Ива, береза, ель

Лесная ель распускает очень мощные корни, которые разрастаются по всему участку, даже проникают под фундамент дома, что совсем не хорошо.

Плакучая ива не подходит для мелких участков, за несколько лет она так разрастется, что заполнит собой треть дачи если не половину. А ее листва приманивает вредных насекомых.

Береза сильно иссушает почву, отнимает питание у других растений. Рядом с этим деревом огородные культуры будут чувствовать себя обделенными, что плохо отразится на их развитии.

Ландыш, красная бузина

Очень красивые растения, но все же они ядовиты для человека и домашних животных. Токсичное действие оказывают сок и плоды.

При проглатывании которых возможны даже летальные случаи.

Что посадить

Хорошо подходят для дачных участков растения, которые полезны, неприхотливы и никому не вредят. При этом они могут демонстрировать отличные декоративные качества.

Например, это может быть Очиток ил Седум, который прост в уходе и богат разнообразием видов.

Можно порекомендовать более экзотический вариант, такой как Пузыреплодник с красными листьями и миловидными цветками, или Бадан, который принадлежит к вечнозеленым растениям и цветет сразу после таянья снега.