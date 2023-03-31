Вишневой мухе ни единого шанса: как навсегда избавитья от этого вредителя

Этот мелкий вредитель приносит большой вред: от него страдают не только черешня и вишня, но также абрикос, жимолость, черемуха, барбарис. Муха, точнее ее личинки, могут уничтожить от 30 до 100% плодов на дереве.

Для профилактики в период образования завязи нужно обработать деревья (по завязям) биологическими препаратами Битоксибацилином либо Лепидоцидом 2-3 раза с интервалом в неделю.

Желательно не допускать размножения на участке тли, потому что ее сладкими выделениями питаются взрослые перезимовавшие вишневые мухи перед тем, как отложить яйца.

Когда плоды черешни или вишни еще зеленые, но уже крупные, их нужно опрыскать чесночным настоем, запах которого мешает мухе откладывать яйца.

Обязательно своевременно собирать всю падалицу, чтобы личинки не успели перейти из нее в почву, где окукливаются.

Если в прошлом сезоне вредитель был замечен в саду, до начала образования надо застелить поч­ву под деревьями полиэтиленом - чтобы мухи не могли вылезти из земли, где зимовали. Кроме того, в случае заражения укрытие помешает вредителю попасть из падалицы в почву.

Чтобы обнаружить летающую муху в саду, нужно повесить на кроне дерева яркую картонку, смазанную клеем для насекомых. Если к ней прилипли вишневые мухи, нужно безотлагательно обработать деревья по завязям Фитовермом.